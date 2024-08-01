Shell во II квартале снизила скорректированную прибыль на 19% кв/кв

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Британо-нидерландская нефтегазовая компания Shell сократила скорректированную прибыль во втором квартале на 19% относительно предыдущего квартала и получила выручку ниже ожиданий.

Как говорится в пресс-релизе, прибыль без учета разовых факторов в апреле-июне составила $6,29 млрд по сравнению с $7,73 млрд кварталом ранее. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Vara Research, для этого показателя равнялся $6,01 млрд.

Скорректированная EBITDA снизилась до $16,81 млрд с $18,71 млрд кварталом ранее.

Чистая прибыль составила $3,52 млрд по сравнению с $7,36 млрд в январе-марте, говорится в отчетности нефтегазового гиганта. Резкое падение среди прочего связано со снижением маржи нефтепереработки и рентабельности в сегментах СПГ, а также нефти и нефтепродуктов. Кроме того, показатель прошлого квартала включает списание стоимости активов в размере около $1,5 млрд, в том числе в Нидерландах и Сингапуре.

Во втором квартале 2023 года Shell получила чистую прибыль в размере $3,13 млрд, скорректированную прибыль в размере $5,07 млрд и скорректированную EBITDA на уровне $14,44 млрд.

Выручка компании во втором квартале 2024 года составила $74,46 млрд по сравнению с $72,48 млрд в первом квартале и $74,58 млрд во втором квартале предыдущего года. Аналитики, опрошенные FactSet, ожидали ее на уровне $76,18 млрд.

Объем добычи углеводородов в минувшем квартале уменьшился на 3% в квартальном выражении - до 2,82 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

Shell также сообщила, что до публикации следующей квартальной отчетности проведет обратный выкуп акций на $3,5 млрд. Такая же программа была запущена по итогам предыдущего квартала.

Бумаги компании дорожают на 1,4% на торгах в Лондоне в четверг.