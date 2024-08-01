Число заявок на пособие по безработице в США подскочило на 14 тысяч

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе подскочило на 14 тыс., до 249 тыс., говорится в отчете министерства труда США.

Неделей ранее показатель составил 235 тыс., и аналитики в среднем прогнозировали подъем числа заявок до 236 тыс., по данным Trading Economics.

Среднее число заявок на пособие в стране за последние четыре недели, менее волатильный показатель, увеличилось до 238 тыс. с 235,5 тыс. неделей ранее.

Количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 20 июля, подскочило до 1,877 млн по сравнению с пересмотренными 1,844 млн неделей ранее.

Эксперты в среднем ожидали повышения показателя до 1,860 млн с объявленного прежде уровня предыдущей недели в 1,851 млн.