Kinross Gold во II квартале снизил производство на 4% до 535 тыс. унций
Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Золотодобытчик Kinross Gold во II квартале 2024 года снизил производство на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 535 тыс. унций золотого эквивалента, сообщила компания.
Kinross объясняет падение показателя более низкими содержаниями на руднике Paracatu в Бразилии в соответствии с горным планом.
Компания сохраняет прогноз производства на 2024 год (как сообщалось ранее, он составляет 2,1 млн унций плюс-минус 5%).
Основные показатели группы Kinross Gold:
|Показатель
|II кв. 2024г.
|II кв. 2023г.
|Динамика
|I полугодие 2024г.
|I полугодие 2023г.
|Динамика
|Производство, тыс. унций золотого эквивалента
|535,338
|555,036
|-4 %
|1 062,737
|1 021,058
|4 %
|Продажи, тыс. унций золотого эквивалента
|520,760
|552,969
|-6 %
|1 043,160
|1 043,299
|0 %
|Средняя цена реализации, $ за унцию золота
|2342
|1976
|19 %
|2206
|1937
|14 %
|Себестоимость продаж, $ на унцию золотого эквивалента
|1029
|900
|14 %
|1006
|941
|7 %
|AISC, $ на унцию золотого эквивалента
|1387
|1296
|7 %
|1348
|1308
|3 %
|$ млн
|Выручка
|1219,5
|1092,3
|12 %
|2301,0
|2021,6
|14 %
|Операционная прибыль
|298,3
|237,8
|25 %
|491,5
|381,7
|29 %
|Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров
|210,9
|151,0
|40 %
|317,9
|241,2
|32 %
|Скорректированная чистая прибыль, приходящаяся на акционеров
|174,7
|167,6
|4 %
|299,6
|255,2
|17 %
|Capex
|264,5
|272,3
|-3 %
|496,6
|484,9
|2 %
|FCF
|345,9
|258,3
|34 %
|491,2
|305,3
|61 %
Kinross Gold входит в десятку крупнейших золотодобывающих компаний мира, владеет проектами в Бразилии, Чили, Мавритании, США и Канаде.