Kinross Gold во II квартале снизил производство на 4% до 535 тыс. унций

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Золотодобытчик Kinross Gold во II квартале 2024 года снизил производство на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 535 тыс. унций золотого эквивалента, сообщила компания.

Kinross объясняет падение показателя более низкими содержаниями на руднике Paracatu в Бразилии в соответствии с горным планом.

Компания сохраняет прогноз производства на 2024 год (как сообщалось ранее, он составляет 2,1 млн унций плюс-минус 5%).

Основные показатели группы Kinross Gold:

Показатель II кв. 2024г. II кв. 2023г. Динамика I полугодие 2024г. I полугодие 2023г. Динамика Производство, тыс. унций золотого эквивалента 535,338 555,036 -4 % 1 062,737 1 021,058 4 % Продажи, тыс. унций золотого эквивалента 520,760 552,969 -6 % 1 043,160 1 043,299 0 % Средняя цена реализации, $ за унцию золота 2342 1976 19 % 2206 1937 14 % Себестоимость продаж, $ на унцию золотого эквивалента 1029 900 14 % 1006 941 7 % AISC, $ на унцию золотого эквивалента 1387 1296 7 % 1348 1308 3 % $ млн Выручка 1219,5 1092,3 12 % 2301,0 2021,6 14 % Операционная прибыль 298,3 237,8 25 % 491,5 381,7 29 % Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров 210,9 151,0 40 % 317,9 241,2 32 % Скорректированная чистая прибыль, приходящаяся на акционеров 174,7 167,6 4 % 299,6 255,2 17 % Capex 264,5 272,3 -3 % 496,6 484,9 2 % FCF 345,9 258,3 34 % 491,2 305,3 61 %

Kinross Gold входит в десятку крупнейших золотодобывающих компаний мира, владеет проектами в Бразилии, Чили, Мавритании, США и Канаде.