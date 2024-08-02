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Бывший глава МИД Ирана Зариф стал вице-президентом по стратегическим вопросам

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Президент Ирана Масуд Пезешкиан назначил экс-главу МИД Джавада Зарифа вице-президентом страны по стратегическим вопросам, сообщает агентство ЭФЭ.

"Его лидерские качества и знания стратегических вопросов помогут претворить в жизнь инициативы президента", - говорится в заявлении Пезешкиана, выдержки из которого приводит агентство.

ЭФЭ отмечает, что Зариф во время предвыборной кампании активно поддерживал кандидатуру Пезешкиана в президенты.

Зариф был главой МИД Ирана с 2013 по 2021 год. В частности, он курировал переговоры по иранской ядерной проблеме с "шестеркой" международных посредников.

Иран МИД Джават Зариф
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