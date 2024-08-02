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В Парижском регионе с начала Олимпийских игр задержаны 200 человек

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - В Париже и его окрестностях с начала Олимпийских игр стражи порядка задержали 200 человек, сообщил в пятницу глава французского МВД Жеральд Дарманен.

"Задержаны 200 человек, 180 из них взяты под стражу", - сказал министр. Его слова приводят французские СМИ.

Олимпийские игры-2024

Он отметил, что за первую неделю проведения игр фиксируется "очень значительное" снижение уровня преступности. По его словам, количество ограблений с применением силы уменьшилось на 24%, число угонов автомобилей - на 10%.

Министр связал снижение уровня преступности с тем, что для обеспечения порядка во время Олимпиады задействовано "гипермного" стражей порядка.

В регионе Иль-де-Франс в районе олимпийских объектов размещено 35 тыс. полицейских и жандармов, 18 тыс. военных и несколько тысяч сотрудников частных охранных предприятий.

Олимпийские игры в Париже проходят с 26 июля по 11 августа.

Париж Олимпийские игры Франция
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