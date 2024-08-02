Облигационные ETF в июле привлекли рекордные $39 млрд

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Облигационные ETF в июле привлекли рекордные $39 млрд. Об этом сообщает MarketWatch со ссылкой на Мэттью Мартолини из State Street Global Advisors.

По его словам, особый интерес инвесторы проявили к средне- и долгосрочным государственным бумагам, а также к корпоративным заимствованиям.

Судя по всему, они стремились войти в облигации, пока их доходность еще относительно высока, пишет MW. На фоне замедления инфляции Федеральная резервная система (ФРС) США может уже в сентябре снизить процентные ставки.

"Похоже, все очень серьезно, - отмечают аналитики Ned Davis Research. - Либо ФРС начнет снижать ставки в ближайшее время и инвесторы в облигации вздохнут с облегчением, либо эта противная инфляция окажется устойчивой и они опять прогорят".

В июле паи популярного iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF, который отслеживает динамику широкого спектра американских облигаций инвестиционного уровня, подорожали максимально в этом году.