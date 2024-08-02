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Japan Tobacco увеличила чистую прибыль во II квартале на 3,9%, выручку – на 14%

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Japan Tobacco Inc., один из крупнейших производителей табачной продукции в мире, зафиксировал рост чистой прибыли и выручки по итогам второго квартала.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в апреле-июне повысилась на 3,9% и составила 147,9 млрд иен ($1,01 млрд).

Операционная прибыль выросла на 4,7% до 216,8 млрд иен.

Выручка увеличилась на 14% и достигла 829,6 млрд иен.

Japan Tobacco также повысила годовой прогноз выручки до 3,11 трлн иен с 3,02 трлн иен, чистой прибыли – до 475 млрд иен с 455 млрд иен.

Japan Tobacco
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