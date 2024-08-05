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ЕС ввел санкции против 28 человек из Белоруссии

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Евросоюз в понедельник включил в санкционные списки по Белоруссии 28 человек, включая представителей органов власти, сотрудников следственных органов и судов, сообщается в Официальном журнале ЕС.

Под санкции, в частности, попали руководитель Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Андрей Ананенко, а также его заместители Михаил Бедункевич и Дмитрий Ковач.

Кроме того, санкции ввели в отношении прокурора Михаила Ковалева, судьи Минского областного суда Вячеслава Тулейко, судьи Минского городского суда Елены Ананич, судьи Гомельского областного суда Анатолия Сотникова, прокурора Ирины Подковыровой.

В санкционные списки также включили руководство некоторых исправительных колоний.

Помимо этого, санкции затронули бизнесмена Виктора Шевцова и некоторых журналистов.

Уточняется, что санкции ввели из-за ситуации с правами человека в Белоруссии и в связи с украинским кризисом.

ЕС Белоруссия
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