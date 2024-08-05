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Китай в I полугодии увеличил экспорт чая на 2,2%

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Экспорт китайского чая по итогам первого полугодия 2024 года увеличился на 2,2% и составил 196,4 тыс. тонн. Об этом сообщил Комитет чайной промышленности при Китайской ассоциации содействия международному сельскохозяйственному сотрудничеству.

Импорт чая в КНР вырос на 41,5%, достигнув 24,4 тыс. тонн. В стоимостном выражении он повысился на 10,1% до $72 млн, сообщает агентство "Синьхуа".

По словам руководителя комитета Вэй Ю, страны-участницы инициативы "Пояс и путь" в январе-июне были основными партнерами по торговле чаем, их товарооборот с Китаем за этот период составил около 168,4 тыс. тонн. В первом полугодии крупнейшей статьей экспорта в торговле со странами-партнерами по "Поясу и пути" стал зеленый чай, на долю которого пришлось 92,35% общего объема поставок.

Китай является крупнейшим производителем и экспортером чая в мире.

Китай
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