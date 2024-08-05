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В Турции при тушении пожара затонул российский вертолет

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - В Турции у населенного пункта Адана упал и затонул при заборе воды при тушении пожара вертолет Ми-8АМТ российской авиакомпании "Абакан Эир", сообщила представитель Межгосударственного авиационного комитета (МАК) .

Авиапроисшествие случилось 2 августа, человеческих жертв нет, уточнила она.

"По имеющейся информации, при заборе воды для выполнения работ по пожаротушению воздушное судно столкнулось с водной поверхностью и затонуло. На борту находились три члена экипажа и два пассажира, жертв нет", - отметила представитель МАК.

Инцидент расследует Центр исследований безопасности на транспорте Министерства транспорта и инфраструктуры Турецкой Республики (UEIM). От МАК для участия в расследовании назначены уполномоченный представитель и советники.

Ми-8 МАК Адана Турция Абакан Эир
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