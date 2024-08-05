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Авианосец "Авраам Линкольн", идущий на Ближний Восток на фоне обострения ситуации, зашел на Гуам

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Американский атомный авианосец USS Abraham Lincoln, который направлен в регион Ближнего Востока в связи с возможностью иранских ударов по Израилю, по пути зашел на базу на острове Гуам в западной части Тихого океана, следует из данных Пентагона.

Как сообщало американское военное ведомство, глава Пентагона Ллойд Остин в минувшую пятницу приказал направить авианосную ударную группу во главе с атомным авианосцем USS Abraham Lincoln на Ближний Восток в связи с возможными ударами Ирана по Израилю в ответ на убийство в Тегеране главы политбюро движения ХАМАС Исмаила Хании. В ХАМАС возложили ответственность за гибель Хании на Израиль и при этом заявили, что американская сторона наряду с израильской несет ответственность за произошедшее.

Лидер "Хезболлы" Хасан Насралла заявил, что гибель Хании и командира "Хезболлы" Фуада Шукра в результате израильского удара по Бейруту означает новый этап конфликта с Израилем на многих фронтах.

На данный момент на Ближнем Востоке в районе Оманского залива уже находится американская авианосная группа, возглавляемая атомным авианосцем USS Theodore Roosevelt.

Ближний Восток Гуам Израиль USS Abraham Lincoln Пентагон
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