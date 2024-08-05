Бывший глава Нацбанка Киргизии возглавит посольство в Москве

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Бывший председатель Национального банка Киргизии Кубанычбек Боконтаев назначен послом в РФ, сообщила пресс-служба киргизского президента Садыра Жапарова.

Подписан соответствующий президентский указ.

Боконтаев занимал должность председателя Нацбанка Киргизии в 2021-2024 годы.

27 мая Садыр Жапаров снял с должности посла Киргизии в России Гульнару-Клару Самат, которая возглавила посольство в Москве в 2021 году.