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Бывший глава Нацбанка Киргизии возглавит посольство в Москве

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Бывший председатель Национального банка Киргизии Кубанычбек Боконтаев назначен послом в РФ, сообщила пресс-служба киргизского президента Садыра Жапарова.

Подписан соответствующий президентский указ.

Боконтаев занимал должность председателя Нацбанка Киргизии в 2021-2024 годы.

27 мая Садыр Жапаров снял с должности посла Киргизии в России Гульнару-Клару Самат, которая возглавила посольство в Москве в 2021 году.

Садыр Жапаров Москва Киргизия Кубанычбек Боконтаев
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