Британский премьер-министр усилит полицию для прекращения беспорядков

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил, что усилит полицию спецназом, который будет в любой момент готов отправиться на подавление беспорядков. Как передает Sky News, он сказал об этом после экстренной встречи, на которой обсуждались продолжающиеся шестой день беспорядки.

Стармер также пообещал ускорить работу уголовных судов, которые рассматривают дела погромщиков, и потребовал от полиции более оперативно устанавливать личности участников беспорядков.

Беспорядки, инициированные ультраправыми и направленные против мигрантов, начались после того, как 17-летний британец в Саутпорте напал с ножом на детей на занятиях по танцам. Были убиты три маленькие девочки, еще восемь детей и двое взрослых были ранены. Быстро распространился слух, что на них напал мигрант-мусульманин, и по всей стране начались нападения на иностранцев, на мечети и на пункты размещения соискателей убежища.

Нападавшего задержали, им оказался гражданин и уроженец Великобритании. Ему уже предъявлены обвинения. О его мотивах ничего не сообщается.

По всей стране были задержаны 378 подозреваемых в участии в беспорядках. Десятки полицейских были госпитализированы с травмами.

Власти Австралии, Малайзии и Нигерии рекомендовали своим согражданам проявлять осторожность во время поездок по Великобритании.