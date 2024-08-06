Производитель солнечных панелей SunPower начал процедуру банкротства

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Американский производитель солнечных панелей SunPower Corp. подал документы о начале процедуры банкротства в соответствии со статьей 11 Кодекса о банкротстве США, пишет MarketWatch.

Котировки акций SunPower во вторник падают на 23%. С начала года капитализация компании рухнула почти в 10 раз.

Компании принадлежат активы на сумму $1,22 млрд, а ее совокупная задолженность оценивается в $1,12 млрд.

В рамках процедуры банкротства SunPower достигла соглашения о продаже ряда активов конкурирующей Complete Solaria Inc. на общую сумму $45 млн. Акции Complete Solaria дорожают на 13%.

Статья 11 Кодекса о банкротстве США позволяет реорганизовать активы и обязательства для выхода из кризиса.