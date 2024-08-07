Уолл-стрит во вторник существенно выросла после падения днем ранее

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги во вторник активным ростом, отчасти отыграв падение, произошедшее по итогам предыдущей сессии.

Накануне индексы Dow Jones Industrial Average и S&P 500 рухнули максимальными темпами с сентября 2022 года на фоне падения спроса на рисковые активы.

"Рынок перепродан по любым метрикам и нацелен на восстановление, - сказал Квинси Кросби из LPL Financial. - При этом неясно, ушли ли опасения, подтолкнувшие рынок к распродажам. Волатильность, как ожидается, сохранится".

Во вторник участники рынка оценивали статданные, заявления представителей Федрезерва и новую порцию корпоративных отчетностей.

Как сообщалось, дефицит внешнеторгового баланса США в июне сократился на 2,5% относительно предыдущего месяца, составив $73,1 млрд. Согласно пересмотренным данным, в мае отрицательное сальдо торгового баланса составило $75 млрд, а не $75,1 млрд, как было объявлено ранее. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали снижения дефицита до $72,5 млрд с объявленного ранее майского уровня.

Тем временем глава Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли заявила, что прогресс в плане замедления инфляции в Соединенных Штатах и ослабление рынка труда позволяют ожидать смягчения денежно-кредитной политики, но отказалась уточнить, когда именно последует первое снижение процентных ставок и насколько резким оно будет.

Инвесторы теперь прогнозируют снижение ставки Федрезерва на 105 базисных пунктов до конца года по сравнению со 150 б.п., ожидавшимися в понедельник.

"Федрезерв заботят системные риски на финансовых рынках, а не разочарованные инвесторы", - отметил Давид Донабедян из CIBC Private Wealth US.

Акции Palantir Technologies (SPB: PLTR) подорожали на 10%. Поставщик решений для работы с большими данными во втором квартале увеличил чистую прибыль в 4,8 раза, выручку - на 27%.

Цена бумаг Caterpillar (SPB: CAT) поднялась на 3%, поскольку ведущий мировой производитель оборудования для дорожного строительства и горнодобывающей промышленности в минувшем квартале зафиксировал скорректированную прибыль выше прогнозов рынка.

Американская Uber Technologies (SPB: UBER) предоставляющая услуги заказа такси и доставки еды, во втором квартале увеличила чистую прибыль и выручку, при этом оба показателя оказались лучше прогнозов рынка. Котировки бумаг компании повысились почти на 11%.

Рыночная стоимость Yum! Brands Inc. (SPB: YUM) увеличилась на 2,7%. Оператор ресторанов быстрого питания во втором квартале сократил чистую прибыль и увеличил выручку, при этом скорректированная прибыль превысила ожидания рынка, а выручка не дотянула до прогнозов.

Капитализация Kenvue Inc. подскочила почти на 15%. Производитель потребительских товаров медицинского назначения, выделенный из Johnson & Johnson (SPB: JNJ) в прошлом году, резко сократил чистую прибыль во втором квартале, при этом выручка компании практически не изменилась и оказалась лучше ожиданий аналитиков.

Индекс Dow Jones Industrial Average повысился на 0,76% и составил 38997,66 пункта. Лидером роста в индикаторе, помимо Caterpillar, стали акции Dow Inc. (SPB: DOW), подорожавшие на 2,9%.

Значение Standard & Poor's 500 увеличилось на 1,04% - до 5240,03 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 1,03% и составил 16366,85 пункта.