Sony увеличила чистую прибыль в I финквартале на 6,5% и улучшила годовой прогноз

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Японская Sony Corp. увеличила чистую прибыль в первом финансовом квартале (апрель-июнь) на 6,5%, что оказалось лучше прогнозов рынка.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в минувшем квартале составила 231,64 млрд иен ($1,6 млрд) по сравнению с 217,55 млрд иен за аналогичный период предыдущего фингода. Аналитики, опрошенные Visible Alpha, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне 214,3 млрд иен.

Операционная прибыль Sony в первом финквартале выросла на 10,3% до 279,1 млрд иен, выручка повысилась на 1,6% до 3,012 трлн иен. Консенсус-прогноз экспертов предполагал, что выручка компании составит 2,732 трлн иен.

Операционная прибыль игрового бизнеса в прошедшем квартале выросла на 33% до 65,21 млрд иен, музыкального подразделения - на 17% до 85,89 млрд иен, кинобизнеса - упала на 29% до 11,3 млрд иен. В подразделении сенсорных решений операционная прибыль взлетела в 3 раза до 36,65 млрд иен.

Sony повысила прогноз чистой прибыли на текущий финансовый год, который завершится в марте 2025 года. Теперь компания ожидает повышения этого показателя на 1% до 980 млрд иен, тогда как ранее прогнозировала его снижение на 4,7%.

Sony ожидает увеличения операционной прибыли в этом фингоду на 8,4% и снижения выручки на 3,2%.

Акции компании подешевели на 0,6% по итогам торгов в среду. С начала текущего года их стоимость опустилась на 8,7%.