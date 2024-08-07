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В Германии при обрушении здания гостиницы погиб человек

В Германии при обрушении здания гостиницы погиб человек
Фото: Harald Tittel/picture alliance via Getty Images

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - В Германии в земле Рейнланд-Пфальц частично обрушилось здание гостинице в Крёве, погиб один человек, под завалами могут находиться люди, сообщает АР со ссылкой на полицию.

Обрушение одного из этажей здания произошло поздним вечером 6 августа. В тот момент в гостинице находились 14 человек. Пять выбрались наружу самостоятельно. Сообщается, что из-под завалов спасли четверых, в том числе двухлетнего ребенка. Об их состоянии ничего не сообщается. Также был найден один погибший, извлечь его пока не удалось.

Остальных продолжают искать. В полиции сказали, что с двоими из четверых пропавших удалось установить связь. На месте работают 250 спасателей, они учитывают риск дальнейшего обрушения.

Из ближайших зданий эвакуировали три десятка человек.

Очевидцы сказали местному телеканалу SWR, что перед обрушением слышали взрыв и видели облако пыли.

Рейнланд-Пфальц Германия Крев
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