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Владелец модных брендов PVH сохранил дивиденды на прежнем уровне

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Американская PVH Corp., владеющая рядом известных брендов одежды, сохранила размер квартальных дивидендов на уровне 3,75 цента на акцию, сообщается в пресс-релизе компании.

Выплаты пройдут 25 сентября, закрытие реестра акционеров назначено на 4 сентября.

Котировки акций PVH в среду снизились на 1,5%. Рыночная стоимость компании за последние три месяца упала на 19,2% (до $5,2 млрд), в то время как фондовый индекс S&P 500 прибавил 0,2%.

PVH, история которой насчитывает около 140 лет, является одной из крупнейших мировых компаний по производству одежды. Поставляет на рынок широкий ассортимент товаров под более чем десятью собственными и лицензионными марками, включая Calvin Klein, Tommy Hilfiger и Van Heusen.

PVH PVH Corp.
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