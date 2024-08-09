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Египетского борца задержали на ОИ за сексуальные домогательства

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Египтянин Мохаммед Эльсайед, приехавший в Париж для участия в летней Олимпиаде-2024, задержан местной полицией по подозрению в сексуальных домогательствах.

Как сообщает Le Parisien, 26-летний борец греко-римского стиля, выходя из кафе в пятницу утром, положил руку на ягодицы незнакомой женщины. Сам он в этот момент был нетрезв. Потерпевшая написала заявление на спортсмена, делом занялась прокуратура, Эльсайед пока находится под стражей.

Египетский спортсмен уже завершил выступления на ОИ, проиграв в 1/8 финала в весовой категории до 67 кг. На предыдущих Играх в Токио (прошли в 2021 году) он выступил успешнее, завоевав бронзовую медаль.

Париж Олимпийские игры
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