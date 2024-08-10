Поиск

Микроавтобус столкнулся с "ГАЗелью" на трассе М-12 в Нижегородской области

Есть погибший и пострадавшие

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - ДТП с участием пассажирского микроавтобуса произошла в Сергачском районе Нижегородской области в субботу утром, есть пострадавшие, сообщает региональное ГУ МВД.

Авария произошла на 549 км платной федеральной автодороги М-12.

"По предварительной информации, микроавтобус двигался в сторону Москвы, где в попутном направлении совершил столкновение со стоящим автомобилем "ГАЗель". В результате ДТП водитель "ГАЗели" погиб, восемь человек из микроавтобуса обратились за медицинской помощью", - говорится в сообщении.

В свою очередь в экстренных службах "Интерфаксу" сообщили, что в ДТП участвовали два грузовых автомобиля и микроавтобус, в котором находились 19 человек.

"Предварительно пострадали 11 человек, детей нет, доставлены на осмотр в лечебные учреждения, из них погиб один человек (водитель грузового автомобиля)", - сообщил собеседник агентства.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что случилось этой ночью: суббота, 10 августа

Обострение палестино-израильского конфликта

Блинкен заявил о необходимости скорейшего прекращение огня в Газе

Блинкен заявил о необходимости скорейшего прекращение огня в Газе

В Японии впервые предупредили об угрозе мегаземлетрясения

При крушении самолета в Бразилии никто не выжил

При крушении самолета в Бразилии никто не выжил

США выделяют военную помощь Украине на $125 млн

Канада ввела санкции против младшего сына Лукашенко

Канада ввела санкции против младшего сына Лукашенко

Что произошло за день: пятница, 9 августа

Свыше 500 человек погибли за 23 дня беспорядков в Бангладеш

Свыше 500 человек погибли за 23 дня беспорядков в Бангладеш

Бомбардировщик Су-34 нанес удар трехтонной бомбой по силам ВСУ в Сумской области

Молдавия ввела превентивные меры из-за риска срыва поставок российского газа через Украину

Молдавия ввела превентивные меры из-за риска срыва поставок российского газа через Украину
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });