Микроавтобус столкнулся с "ГАЗелью" на трассе М-12 в Нижегородской области

Есть погибший и пострадавшие

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - ДТП с участием пассажирского микроавтобуса произошла в Сергачском районе Нижегородской области в субботу утром, есть пострадавшие, сообщает региональное ГУ МВД.

Авария произошла на 549 км платной федеральной автодороги М-12.

"По предварительной информации, микроавтобус двигался в сторону Москвы, где в попутном направлении совершил столкновение со стоящим автомобилем "ГАЗель". В результате ДТП водитель "ГАЗели" погиб, восемь человек из микроавтобуса обратились за медицинской помощью", - говорится в сообщении.

В свою очередь в экстренных службах "Интерфаксу" сообщили, что в ДТП участвовали два грузовых автомобиля и микроавтобус, в котором находились 19 человек.

"Предварительно пострадали 11 человек, детей нет, доставлены на осмотр в лечебные учреждения, из них погиб один человек (водитель грузового автомобиля)", - сообщил собеседник агентства.