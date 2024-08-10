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ВС РФ получили новые многофункциональные истребители Су-30СМ2

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Иркутский авиационный завод изготовил и передал Минобороны РФ новые многофункциональные истребители Су-30СМ2, сообщила в субботу пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации.

"Авиационная техника прошла необходимые наземные и летные испытания и отправилась к месту несения службы", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что истребители получили усовершенствованный комплекс бортового радиоэлектронного оборудования. Благодаря модернизации, выполненной в соответствии с техзаданием оборонного ведомства, возросли боевые возможности самолетов, добавили в пресс-службе.

"В частности, увеличилась дальность обнаружения и опознавания воздушных целей. В состав вооружения истребителей введены новые высокоточные средства поражения воздушных, наземных и морских объектов на дальности несколько сот километров", - уточнили в ОАК.

Минобороны РФ Су-30СМ2
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