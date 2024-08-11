Американская ракета Electron вывела на орбиту радиолокационный спутник компании Capella Space
Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Американская ракета Electron, стартовавшая из Новой Зеландии, успешно вывела на орбиту радиолокационный спутник Acadia 3 компании Capella Space, способный обеспечивать клиентов снимками с высоким качеством изображения Земли, сообщает разработчик носителя Rocket Lab.
В рамках миссии под названием A Sky Full Of SARs ракета Electron была запущена со стартового комплекса yа полуострове Махия в Новой Зеландии. Космический аппарат массой 165 кг был выведен на орбиту примерно через час после старта ракеты.
Спутник с радаром с синтезированной апертурой (SAR), выведенный на орбиту высотой 615 км, обеспечит высокое разрешение снимков до 0,3 метра и максимальную скорость доставки заказа для госучреждений и частных клиентов.
Capella Space планирует, что создаваемая ей группировка из 36 спутников позволит получать изображение любой части планеты с интервалом не более одного часа.
Компания Capella Space в 2020 году подписала контракт с Пентагоном на предоставление данных бортовых радаров с синтезированной апертурой для ВМС США, а также с Национальным агентством геопространственной разведки (National Geospatial-Intelligence Agency, NGA) США, в задачи которого входит обеспечение военных, государственных и гражданских пользователей данными видовой разведки. Оно входит в разведывательное сообщество США.