Американская ракета Electron вывела на орбиту радиолокационный спутник компании Capella Space

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Американская ракета Electron, стартовавшая из Новой Зеландии, успешно вывела на орбиту радиолокационный спутник Acadia 3 компании Capella Space, способный обеспечивать клиентов снимками с высоким качеством изображения Земли, сообщает разработчик носителя Rocket Lab.

В рамках миссии под названием A Sky Full Of SARs ракета Electron была запущена со стартового комплекса yа полуострове Махия в Новой Зеландии. Космический аппарат массой 165 кг был выведен на орбиту примерно через час после старта ракеты.

Спутник с радаром с синтезированной апертурой (SAR), выведенный на орбиту высотой 615 км, обеспечит высокое разрешение снимков до 0,3 метра и максимальную скорость доставки заказа для госучреждений и частных клиентов.

Capella Space планирует, что создаваемая ей группировка из 36 спутников позволит получать изображение любой части планеты с интервалом не более одного часа.