Лидер оппозиции в Венесуэле призвала к акциям протеста 17 августа

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо призвала сограждан выйти на улицы 17 августа с требованием признать победу оппозиционного кандидата на выборах президента Эдмундо Гонсалеса Уррутиа, сообщают испаноязычные СМИ.

"В эту субботу, 17 августа, мы выйдем на улицы Венесуэлы и всего мира, - заявила Мачадо. - Мы вместе заявим о том, чтобы мир поддержал нашу победу и признал правду".

Эдмундо Гонсалес Уррутиа призвал действующего президента страны Николаса Мадуро "прекратить насилие и преследования".

"Мы победили, Венесуэла победила. (...) Увидимся 17 августа", - сказал Уррутиа.

После оглашения результатов выборов в Венесуэле начались протесты. Национальный избирательный совет Венесуэлы объявил, что победу с 51,2% голосов одержал Мадуро. Представители оппозиции заявили, что на выборах победил Уррутиа с 73% голосов.

По данным правительства Мадуро, были задержаны всего более 2 тысяч протестующих. По информации правозащитных организаций, не менее 24 человек погибли в ходе протестных акций.