ФБР считает, что хакеры взломали почту человека из предвыборного штаба Трампа

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - ФБР полагает, что хакеры смогли взломать электронную почту человека, связанного с предвыборной кампанией кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа, сообщает CNN со ссылкой на осведомленные источники.

По словам одного из них, хакеры, используя электронную почту, попытались взломать учетную запись высокопоставленного сотрудника предвыборного штаба Трампа, чтобы получить доступ к сетям предвыборной кампании.

Как отметил собеседник телеканала, методы, используемые хакерами, схожи с иранскими.

Ранее ФБР подтвердило начало расследования возможной хакерской атаки, которой подверглась предвыборная кампания Трампа. "Мы можем подтвердить, что ФБР расследует этот вопрос", - говорилось в заявлении агентства.

В субботу предвыборный штаб Трампа заявил, что некоторые из его внутренних интернет-сетей были недавно взломаны из-за рубежа.

Представитель предвыборного штаба Трампа Стивен Чунг отметил, что в опубликованном в пятницу сообщении компании Microsoft говорилось, что на выборы 2024 года "нацелен Иран" и иранские хакеры "взломали аккаунт "высокопоставленного чиновника".

"Иранцы знают, что президент Трамп положит конец их террору, как он это делал в первые четыре года своего пребывания в Белом доме", - сказал Чунг.