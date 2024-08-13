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В ООН осудили захват хуситами в Сане имущества управления по правам человека

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Мятежники-хуситы, конфисковавшие собственность ООН в йеменской столице, нарушили международные правовые нормы и теперь должны вернуть все изъятое имущество, заявил во вторник верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.

"Проникновение в офис ООН без разрешения и насильственное изъятие документов и собственности абсолютно несовместимо с Конвенцией о привилегиях и иммунитетах ООН... Силы "Ансар Аллах" (другое название хуситов - ИФ) должны немедленно покинуть принадлежащий нам офис и вернуть все имущество", - говорится в заявлении Тюрка, опубликованном на сайте Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).

В сообщении уточняется, что 3 августа хуситы прибыли в офис УВКПЧ в Сане и заставили сотрудников передать им, в частности, документы, мебель, транспортные средства и ключи от офиса.

В июне хуситы задержали 13 сотрудников ООН, шесть из которых были сотрудниками УВКПЧ, а также около 50 сотрудников различных неправительственных организаций. Все они были задержаны по подозрению в шпионаже. Тогда же Тюрк отверг обвинения и призвал группировку отпустить работников, однако они до сих пор находятся в заключении без связи с внешним миром.

После этого Тюрк принял решение приостановить работу офисов в Сане и на территориях Йемена, которые находятся под контролем хуситов.

Вооруженная повстанческая группировка "Ансар Аллах" в настоящее время контролирует большую часть Йемена, включая столицу Сану, а также некоторые северные и западные территории страны близ Саудовской Аравии.

Йемен ООН хуситы Сана УВКПЧ
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