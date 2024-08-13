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Германия осталась лидером по нетто-взносам в бюджет ЕС в 2023 году

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Германия в 2023 году осталась крупнейшим чистым плательщиком взносов в бюджет Европейского союза, рассчитал Институт немецкой экономики (IW) на основе данных Еврокомиссии.

Германия перечислила на 17,4 млрд евро больше, чем получила из бюджета ЕС в прошлом году. Это меньше, чем в 2022 году (19,7 млрд евро), что обусловлено ухудшением экономической ситуации в стране, отмечают в IW. Поскольку в этом году восстановления экономики не наблюдается, экономисты предполагают, что чистый взнос Германии вновь снизится.

На втором месте в 2023 году находилась Франция с нетто-взносами в размере почти 9 млрд евро, на третьем - Италия с 4,5 млрд евро.

В расчете на душу населения крупнейшими донорами в ЕС были Ирландия (около 236 евро) и Германия (206 евро).

Крупнейшим реципиентом средств из бюджета Евросоюза была Польша, которая получила на 8,2 млрд евро больше, чем внесла. Далее следуют Румыния (6 млрд евро) и Венгрия (4,6 млрд евро).

Общий бюджет Евросоюза в 2023 году составлял 173,1 млрд евро. Из этой суммы 143,4 млрд были направлены странам-членам ЕС. Вклад Германии составляет почти четверть всех средств.

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