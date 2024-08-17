Байден сообщил, что переговорщики по Газе в ближайшее время продолжат переговоры

Президент США Джо Байден Фото: AP/TASS

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Переговоры по прекращению огня и освобождению заложников, удерживаемых в секторе Газа, очередной раунд которых прошел в Дохе, будут продолжены, сообщил президент США Джо Байден.

"Наши команды останутся на местах для продолжения технической работы в ближайшие дни, а старшие должностные лица вновь соберутся в Каире до конца недели", - приводит Белый дом заявление президента США.

Он сказал, что "получил обновленную информацию от своей команды по ведению переговоров в Дохе и поручил выдвинуть представленное сегодня всеобъемлющее промежуточное предложение, которое обеспечивает основу для достижения окончательного соглашения".

Байден отметил, что премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, с которыми он обсудил ход переговоров, "выразили решительную поддержку предложению США".

Американский президент кроме того сообщил, что направляет госсекретаря Энтони Блинкена в Израиль, "чтобы подтвердить твердую поддержку безопасности Израиля, продолжить интенсивные усилия по заключению этого соглашения".

"Поскольку всеобъемлющее прекращение огня и освобождение заложников уже в поле зрения, никто в регионе не должен предпринимать действий, подрывающих этот процесс", - предупредил Байден.

Президент заявил журналистам, что "стороны стали ближе друг к другу, чем три дня назад - до того, как начались переговоры в Дохе", сообщает газета The Times of Israel.

"Я не хочу накликать ничего плохого, но... у нас, возможно, что-то получится", - отметил он.

Издание пишет, что ранее в пятницу переговорщики со стороны США выступили в Дохе с рядом предложений, которые могут поспособствовать заключению соглашения, основанного на договоренностях, достигнутых на прошлой неделе, оно устраняет имеющиеся недочеты таким образом, чтобы стало возможным приступить к его выполнению.

Посредники на переговорах не исключают, что определенных результатов можно будет ожидать до конца следующей недели.

В то же время, палестинское движение ХАМАС отвергло представленный США новый вариант соглашения, поскольку оно не включает озвученные им ранее условия.

"В заявлении движения говорится, что недавнее предложение существенно отличается от ранее согласованной версии, и новые предложения они принять не готовы ", - информирует Associated Press.