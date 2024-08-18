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Десятки людей пострадали из-за пожара на колесе обозрения близ Лейпцига

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Не менее 65 человек нуждаются в медицинской помощи после того, как во время музыкального фестиваля близ Лейпцига произошел пожар на колесе обозрения в парке аттракционов, сообщает в воскресенье EFE со ссылкой на полицию федеральной земли Саксония.

По данным правоохранителей, 16 человек пришлось госпитализировать с различными травмами, остальным помощь оказывают амбулаторно. Угроз жизням пострадавших, которые получили ожоги или надышались продуктами горения, нет.

В то же время отмечается, что среди пострадавших есть медики и сотрудники полиции.

Колесо обозрения загорелось во время музыкального фестиваля в субботу вечером. О причинах возгорания пока не сообщается.

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