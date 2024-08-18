Поиск

ОАЭ рассчитывают на развитие сотрудничества с Россией в сфере спорта

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - ОАЭ дорожат отношениями с Россией, рассчитывают на их дальнейшее поступательное развитие во всех областях, включая сферу спорта, заявил посол Объединенных Арабских Эмиратов в Москве доктор Мохаммед Ахмед аль Джабер.

В воскресенье в конноспортивном клубе "Новый век" прошел 1-й кубок президента Объединенных Арабских Эмиратов по выездке.

"В первую очередь, хотелось бы отметить, что двустороннее сотрудничество между нашими дружественными странами поступательно развивается во всех сферах, в том числе и в области спорта. Наглядным свидетельством этому служат конноспортивные соревнования, которые проводятся сегодня при поддержке Посольства ОАЭ в Москве", - сказал посол аль-Джабер.

"Мы очень рады, что вносим свой вклад в развитие конного спорта", - отметил он.

Аль-Джабер также подчеркнул, что ОАЭ "дорожат отношениями между руководителями двух стран".

Замминистра спорта РФ Александр Никитин отметил, что конный спорт имеет в России богатые и давние традиции.

"Это один из самых зрелищных и благородных видов спорта, основанный на взаимопонимании и дружбе", - сказал Никитин.

Он выразил надежду на то, что совместная работа РФ и ОАЭ позволит воспитать новых чемпионов, а сотрудничество в области спорта продолжит укрепляться.

ОАЭ Мохаммед Ахмед аль Джабер
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Десятки людей пострадали из-за пожара на колесе обозрения близ Лейпцига

Военная операция на Украине

Лукашенко заявил о нелегитимности Зеленского на посту президента Украины

Военная операция на Украине

Лукашенко заявил, что эскалация конфликта может закончиться уничтожением Украины

Российский газ подается для транзита через Украину в объеме 42 млн куб. м

Новый премьер Таиланда принесла присягу

Умершие знаменитости

Умер Ален Делон

Умер Ален Делон

Что случилось этой ночью: воскресенье, 18 августа

Российский газ подается для транзита через Украину почти на прежнем уровне

Грузовой корабль "Прогресс МС-28" прибыл на МКС

Грузовой корабль "Прогресс МС-28" прибыл на МКС

Что случилось этой ночью: суббота, 17 августа

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });