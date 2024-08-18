ОАЭ рассчитывают на развитие сотрудничества с Россией в сфере спорта

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - ОАЭ дорожат отношениями с Россией, рассчитывают на их дальнейшее поступательное развитие во всех областях, включая сферу спорта, заявил посол Объединенных Арабских Эмиратов в Москве доктор Мохаммед Ахмед аль Джабер.

В воскресенье в конноспортивном клубе "Новый век" прошел 1-й кубок президента Объединенных Арабских Эмиратов по выездке.

"В первую очередь, хотелось бы отметить, что двустороннее сотрудничество между нашими дружественными странами поступательно развивается во всех сферах, в том числе и в области спорта. Наглядным свидетельством этому служат конноспортивные соревнования, которые проводятся сегодня при поддержке Посольства ОАЭ в Москве", - сказал посол аль-Джабер.

"Мы очень рады, что вносим свой вклад в развитие конного спорта", - отметил он.

Аль-Джабер также подчеркнул, что ОАЭ "дорожат отношениями между руководителями двух стран".

Замминистра спорта РФ Александр Никитин отметил, что конный спорт имеет в России богатые и давние традиции.

"Это один из самых зрелищных и благородных видов спорта, основанный на взаимопонимании и дружбе", - сказал Никитин.

Он выразил надежду на то, что совместная работа РФ и ОАЭ позволит воспитать новых чемпионов, а сотрудничество в области спорта продолжит укрепляться.