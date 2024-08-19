Путин обсудит с Алиевым вопросы развития российско-азербайджанских отношений

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в Баку в понедельник проведет переговоры со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.

"В ходе переговоров будут обсуждены вопросы дальнейшего развития российско-азербайджанских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также актуальные международные и региональные проблемы", - сообщили в пресс-службе Кремля в преддверии госвизита Путина в Азербайджан, который проходит 18-19 августа.

Планируется, что вначале переговоры пройдут в узком, а затем - широком составах в резиденции азербайджанского лидера "Загульба".

В материалах, распространенных пресс-службой перед визитом, отмечалось, что в рамках переговоров президенты РФ и Азербайджана обменяются мнениями, в том числе, и по тематике азербайджано-армянского урегулирования.

"Российская сторона готова продолжать оказывать всемерное содействие нормализации отношений Азербайджана с Арменией. Ключевыми задачами остаются подписание мирного договора, продвижение процесса делимитации и демаркации азербайджано-армянской границы, разблокирование транспортно-логистических и экономических связей в регионе на основе известных трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020-2022 годов", - говорится в документе.

После переговоров состоится церемония подписания совместных документов, а затем Путин и Алиев сделают заявления для прессы.

В рамках визита предусмотрено совместное посещение лидерами кафедрального собора Святых жен-мироносиц, а вечером во дворце "Гюлистан" пройдет государственный прием от имени Алиева в честь Путина.