Поиск

Путин обсудит с Алиевым вопросы развития российско-азербайджанских отношений

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в Баку в понедельник проведет переговоры со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.

"В ходе переговоров будут обсуждены вопросы дальнейшего развития российско-азербайджанских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также актуальные международные и региональные проблемы", - сообщили в пресс-службе Кремля в преддверии госвизита Путина в Азербайджан, который проходит 18-19 августа.

Планируется, что вначале переговоры пройдут в узком, а затем - широком составах в резиденции азербайджанского лидера "Загульба".

В материалах, распространенных пресс-службой перед визитом, отмечалось, что в рамках переговоров президенты РФ и Азербайджана обменяются мнениями, в том числе, и по тематике азербайджано-армянского урегулирования.

"Российская сторона готова продолжать оказывать всемерное содействие нормализации отношений Азербайджана с Арменией. Ключевыми задачами остаются подписание мирного договора, продвижение процесса делимитации и демаркации азербайджано-армянской границы, разблокирование транспортно-логистических и экономических связей в регионе на основе известных трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020-2022 годов", - говорится в документе.

После переговоров состоится церемония подписания совместных документов, а затем Путин и Алиев сделают заявления для прессы.

В рамках визита предусмотрено совместное посещение лидерами кафедрального собора Святых жен-мироносиц, а вечером во дворце "Гюлистан" пройдет государственный прием от имени Алиева в честь Путина.

Владимир Путин Азербайджан Алиев Баку Армения
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Съезд Демократической партии США открывается в Чикаго

Православные христиане празднуют Преображение Господне

Православные христиане празднуют Преображение Господне

Десятки людей пострадали из-за пожара на колесе обозрения близ Лейпцига

Военная операция на Украине

Лукашенко заявил о нелегитимности Зеленского на посту президента Украины

Военная операция на Украине

Лукашенко заявил, что эскалация конфликта может закончиться уничтожением Украины

Российский газ подается для транзита через Украину в объеме 42 млн куб. м

Новый премьер Таиланда принесла присягу

Умершие знаменитости

Умер Ален Делон

Умер Ален Делон

Что случилось этой ночью: воскресенье, 18 августа

Российский газ подается для транзита через Украину почти на прежнем уровне

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });