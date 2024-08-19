Патрушев проведёт совещание по развитию судостроения в Мурманской области

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Помощник президента РФ Николай Патрушев 19-20 августа посетит с рабочей поездкой Мурманскую область, где проведёт совещание по вопросам обеспечения национальных интересов в Арктике, развития судостроения и портовых мощностей в регионе, сообщает аппарат помощника главы государства.

"В течение двух дней помощник президента ознакомится с деятельностью судостроительных предприятий региона, базой ледокольного флота. В ходе запланированных встреч отдельное внимание предполагается уделить вопросам судоходства по Северному морскому пути", - сказано в сообщении.

19 августа Патрушев "проведёт совещание по вопросам обеспечения национальных интересов в Арктике, развития судостроения и портовых мощностей в Мурманской области", информирует аппарат помощника президента РФ.