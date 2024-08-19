Число частных чартерных перелетов в США в I полугодии снизилось на 5%

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Количество частных чартерных перелетов американских авиакомпаний в первом полугодии сократилось на 5% на фоне ослабления спроса и составило 610 тыс. по сравнению с 645 тыс. за тот же период прошлого года, по данным Argus International.

При этом относительно пикового значения 2022 года, которое составляло 716 тыс., показатель упал почти на 15%.

Даже кратковременный подъем спроса на бизнес-джеты из-за летних Олимпийских игр, когда в последнюю неделю июля в Париж было совершено рекордные 713 частных рейсов, отрасль продолжает "терять высоту". Двухлетний спад указывает на продолжающуюся коррекцию в мире бизнес-авиации, отмечает CNBC.

В 2020 году, когда аэропорты и авиакомпании перестали работать из-за пандемии COVID-19, частные самолеты стали спасением и более безопасным способом передвижения.

"Была целая прослойка населения, которая могла позволить себе летать частными самолетами, но они всегда отказывались, потому что им не нравилось производимое этим на окружающих впечатление, - отмечает основатель и президент консалтинговой фирмы Central Business Jets Джей Даксон. - С COVID у них появилась причина летать частными самолетами. Был огромный рост спроса".

До 2019 года было зафиксировано всего несколько месяцев, по итогам которых количество полетов на частных самолетах превышало 100 тыс. В 2021 году показатель был выше этой отметки почти каждый месяц, а в июле 2021 года число рейсов превысило 300 тыс.

Но, как полагают эксперты, даже очень богатые путешественники демонстрируют признаки усталости от расходов.

"Во время пика все говорили: "Люди, которые впервые летят частными самолетами, никогда не вернутся на коммерческие рейсы". И что в итоге? Многие вернулись. И они все еще возвращаются", - заявил Роб Визенталь, главный исполнительный директор компании Blade Air Mobility, занимающейся чартерными и вертолетными перевозками.

Число частных полетов все еще превышает уровень 2019 года. Эксперты говорят, что, если убрать аномальный всплеск спроса в 2021-2022 годах, бизнес растет в рамках обычной траектории. Однако резкое повышение спроса в тот период вызвало эйфорию в отрасли, что привело к всплеску IPO и стартапов, а также усилило борьбу за самолеты и пилотов. Но сейчас ситуация сильно изменилась, отмечают эксперты.

Они предупреждают о том, что некоторые из небольших чартерных операторов вскоре могут столкнуться с трудными решениями, поскольку спрос на перелеты падает, и самолеты простаивают.

"Больше всего страдают небольшие операторы с тремя, четырьмя или пятью самолетами", - полагает основатель и редактор Private Jet Card Comparisons Даг Голлан.

Он отмечает, что подорожание является одним из факторов сокращения спроса на частные перелеты. По его словам, сейчас "цены примерно на 20% выше, чем в 2019 году".