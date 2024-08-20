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Южная Корея и США начинают масштабные воздушные учения

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Южная Корея и США во вторник начали совместные учения для усиления возможностей проведения воздушных операций, сообщает агентство "Ренхап" со ссылкой на ВВС Южной Кореи.

В учениях, которые продлятся до пятницы, примут участие около 200 самолетов, включая южнокорейские истребители F-15K, FA-50 и KF-16, а также истребители США F-16 и A-10.

Как отмечает "Ренхап", это "первый случай, когда несколько групп истребителей союзников принимают участие в круглосуточных воздушных учениях, проходящих в воздухе, на суше и на море".

Учения включают в себя упражнения, имитирующие проникновение авиации потенциального противника в воздушное пространство участвующих стран, а также тренировки, направленные на усиление возможностей противовоздушной обороны, воздушного перехвата и систем воздушного оповещения.

Данные учения проходят в рамках ежегодных летних военных учений США и Южной Кореи Ulchi Freedom Shield, которые начались накануне и продлятся до 29 августа.

Южная Корея США
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