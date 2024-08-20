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Главком ВМФ России прибыл в Индию

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Делегация Министерства обороны России под руководством главкома ВМФ адмирала Александра Моисеева прибыла в Индию, сообщили в ведомстве во вторник.

"В ходе визита, состоявшегося по приглашению индийской стороны, российская делегация проведет ряд протокольных мероприятий с командным составом вооруженных сил и военно-морских сил Республики Индия, посетит предприятия военного кораблестроения, военно-морские базы и военно-морские учебные заведения", - сказано в сообщении.

По информации министерства, в ходе деловых переговоров стороны обсудят вопросы текущего состояния и перспективы развития российско-индийского сотрудничества в военно-морской области.

"В частности, стороны обсудят ряд вопросов, связанных с обменами визитами кораблей и военных делегаций, проведения военно-морских учений и взаимодействия в сфере военного образования", - сказали в Минобороны.

Делегация пробудет в Индии до 23 августа, сообщает российское военное ведомство.

ВМФ Индия Минобороны
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