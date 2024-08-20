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Минюст США воздержался от блокировки слияния авиакомпаний Alaska и Hawaiian

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Министерство юстиции США воздержалось от попыток заблокировать объединение авиакомпаний Alaska Airlines и Hawaiian Airlines по итогам расследования сделки.

Предусмотренный законом период для проведения расследования истек, говорится в сообщении Alaska Airlines, которая выступает покупателем. При этом Минюст не стал подавать иск о блокировке, пишет CNBC.

"Это важная веха в процессе объединения наших компаний, - отмечает Alaska. - В ходе проверки, проводившейся министерством юстиции, Alaska тесно сотрудничала с генеральным прокурором Гавайев с целью укрепления и расширения наших обязательств в отношении будущего Hawaiian Airlines и перед гавайскими потребителями".

О сделке, сумма которой составляет около $1,9 млрд, было объявлено в декабре прошлого года. Ее еще предстоит одобрить американскому министерству транспорта.

Акции холдинговых структур авиакомпаний - Alaska Air Group и Hawaiian Holdings - дорожают на 2,4% и 11,5% соответственно в ходе предварительных торгов во вторник.

США Alaska Airlines Hawaiian Airlines
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