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Индонезия увеличит долю пальмового масла в биодизеле до 50%

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Индонезия планирует увеличить долю пальмового масла в биодизельном топливе до 50% с целью снизить зависимость от ископаемых видов топлива. Об этом сообщает министерство сельского хозяйства страны.

В 2023 году Индонезия ввела биотопливный мандат B35, согласно которому доля пальмового масла в дизеле составляет 35%. В следующем году страна планирует повысить мандат биотоплива до B40, если испытания на поездах, кораблях, а также сельскохозяйственной и горнодобывающей технике будут завершены к декабрю.

Переход на биотопливо с 50% содержанием пальмового масла – часть национальной программы по достижению энергетической независимости. Крупнейшая страна-производитель пальмового масла планирует провести ряд исследований и подготовить необходимую инфраструктуру для дальнейшего снижения своей зависимости от ископаемого топлива. Такой шаг также поможет Индонезии сократить дефицит торгового баланса и повысить доходы фермеров.

Внутреннее потребление пальмового масла в 2023 году составило 23,2 млн тонн, в то время как 10,7 млн тонн было использовано для производства биотоплива. Ожидается, что в будущем потребность в биодизеле на основе пальмового масла будет только расти. Однако в этом году на снижение производства может повлиять старение деревьев и неблагоприятные погодные условия. Правительство вместе с частными компаниями работает над восстановлением деградированных земель, чтобы выращивать на плантациях пальмы только для энергетического сектора.

Как пишет Bloomberg, в 2023 году экспорт пальмового масла из Индонезии упал примерно на 3% до 32,2 млн тонн. Программа страны по производству "зеленого топлива" повышает риск дефицита пальмового масла и может привести к росту цен на него. Это нанесет ущерб таким странам, как Индия, которая импортирует около 60% пальмового масла. Переход на биодизель также увеличивает затраты для автопроизводителей, поскольку двигатели транспортных средств необходимо модифицировать для работы на биотопливе.

Индонезия
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