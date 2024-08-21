Около 30 человек погибли в результате крушения пакистанского автобуса в Иране

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Не менее 28 человек погибли и еще 23 получили травмы в Иране в результате крушения автобуса, в котором находились шиитские паломники, направлявшиеся из Пакистана в Ирак, сообщает в среду Associated Press со ссылкой на представителя иранских экстренных служб.

"Инцидент произошел в ночь на среду в провинции Йезд в центральной части Ирана", - информирует агентство.

Отмечается, что наиболее вероятной причиной аварии мог стать отказ тормозов и невнимательность водителя.

Паломники направлялись в Ирак для участия в Арбаине - шествии в память имама Хусейна и его 72 соратников, которые погибли в битве при Кербеле в 680 году. В 2024 году Арбаин пройдет 25-26 августа.