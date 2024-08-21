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Очередное судно атаковали у берегов Йемена

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Cудно подверглось атаке в Красном море близ йеменского порта Ходейда. Об этом сообщает в среду Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

"UKMTO получило сообщение об инциденте в 77 морских милях (142,6 км) к западу от Ходейды", - говорится в сообщении управления, распространенном в соцсети X.

Отмечается, что речь идет о нападении. Название судна при этом не указывается.

По данным UKMTO, идет расследование инцидента.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал операцию против ХАМАС. Эти события привели к тому, что несколько группировок на Ближнем Востоке активизировали атаки против американских сил в Ираке и Сирии. Йеменские мятежники-хуситы, в свою очередь, стали обстреливать суда в Красном море. США и Великобритания в ответ регулярно наносят удары по объектам хуситов в Йемене.

Йемен
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