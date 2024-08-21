Иран прогнозирует неожиданный ответ Тегерана Израилю на убийство Хании

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Ответ Ирана Израилю на убийство председателя политбюро ХАМАС Исмаила Хании, вероятно, будет дан в то время и в такой форме, которых менее всего ожидают израильтяне, сообщило в среду постпредство Ирана при ООН.

"Ответ Ирана, вероятно, будет неожиданным для этого режима, как по времени, так и по форме. И он будет таким, чтобы этот режим имел наименьшую возможность реагирования. Возможно, когда их взгляды будут обращены на небо и на экран радара, они будут ошеломлены тем, что будет происходить на земле, а может быть, и комбинацией этих двух факторов", - говорится в заявлении, которое цитируют иранские СМИ.

Заявление появилось на фоне сообщений о том, что Тегеран согласился отложить нанесение удара по Израилю до исхода переговоров о прекращении огня в секторе Газа.

Начавшиеся в минувшую пятницу при посредничестве США, Катара и Египта переговоры пока не смогли устранить все разногласия между Израилем и ХАМАС. Однако посредники не оставляют попыток добиться соглашения.

Постпредство Ирана подчеркнуло, что "ответ Ирана должен быть таким, чтобы не оказывать негативного влияния на возможное прекращение огня в Газе".

"Ответ Ирана должен иметь два четких результата. Во-первых, он должен наказать агрессора за теракт и нарушение суверенитета Ирана. Во-вторых, он должен укрепить сдерживающий потенциал Ирана и вызвать глубокое раскаяние у режима, чтобы предотвратить повторение любой агрессии в будущем", - говорится в документе.

Хания был убит 31 июля в Тегеране, куда прибыл для участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. Иран возложил ответственность за гибель председателя политбюро ХАМАС на Израиль и пообещал отомстить еврейскому государству.

Израильская сторона не подтвердила, но и не опровергла, что именно она организовала убийство Хании.

Между тем, в иранском Корпусе стражей Исламской революции (КСИР) заявили накануне, что не считают нужным торопиться с ударом по Израилю.

"Время - на нашей стороне. Ответный удар по преступному сионистскому режиму может последовать и позднее", - заявил представитель КСИР Али Мохаммад Наини, которого цитирует агентство "Мехр".