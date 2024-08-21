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Japan Tobacco купит американскую Vector Group за $2,4 млрд

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Японский производитель табачных изделий Japan Tobacco Inc. (JT) достиг соглашения о покупке американской компании Vector Group Ltd., оценив ее примерно в $2,4 млрд.

Как говорится в совместном пресс-релизе, JT заплатит $15 за акцию Vector, что предусматривает премию в 29,9% к средним котировкам бумаг компании за последние 60 сессий. Сделка одобрена советами директоров обеих компаний, еt закрытие ожидается в четвертом квартале.

Основанная в 1986 году Vector Group имеет два подразделения: Liggett Group, владеющее табачными активами, и New Valley, которому принадлежат активы в сфере недвижимости. Liggett является четвертым по доле рынка производителем сигарет в США, компания известна как создатель бренда Liggett & Myers, который потом был сокращен до L&M. Бренд L&M был продан Phillip Morris в 1999 году, теперь Liggett владеет марками Eve, Pyramid, Liggett Select, Grand Prix, Eagle 20's и USA.

Japan Tobacco является одной из крупнейших табачных компаний в мире со штатом в 53 тыс. человек и 62 заводами в различных странах мира. Она владеет такими брендами как Winston, Camel, MEVIUS и LD.

Акции Japan Tobacco подешевели на 0,3% по итогам торгов в Токио в среду, цена бумаг Vector на предварительной сессии в Нью-Йорке поднимается на 7,2%.

Japan Tobacco Vector Group Япония США
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