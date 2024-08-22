Прямые инвестиции Китая за рубежом выросли на 16,2% в январе-июле

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Общий объем прямых нефинансовых инвестиций Китая за рубежом в январе-июле 2024 года увеличился на 16,2% относительно того же периода прошлого года и составил $83,55 млрд, сообщило министерство торговли страны.

Объем вложений денежных средств в страны, расположенные вдоль "Пояса и пути", увеличился на 7,7% до $17,94 млрд, приводит данные ведомства агентство "Синьхуа".

С 1 июля Минторг ввел новые положения о заключении контрактов на подрядные работы за рубежом, которые нацелены на упрощение процедур для соответствующих предприятий. Это, как ожидается, будет способствовать росту инвестиций китайских компаний за пределами страны.