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Новый министр нефти Ирана планирует рост добычи на 400 тысяч б/с к марту 2026г

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Новый министр нефти Ирана Мохсен Пакнежад заявил о планах увеличить добычу углеводородов, сообщает иранское агентство Shana.

Парламент утвердил назначение Пакнежада министром 21 августа.

Он ожидает, что к концу марта 2026 добыча нефти в Иране увеличится на 400 тысяч баррелей в сутки.

Сейчас в Иране эксплуатируются 74 нефтяных и 22 газовых месторождения. Общие запасы углеводородов в стране составляют 1,2 трлн баррелей.

С 2018 по 2021 год Пакнежад занимал должность заместителя министра нефти.

Иран Мохсен Пакнежад
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