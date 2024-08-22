В Индонезии после массовых протестов отказались от поправок в закон о региональных выборах

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Парламент Индонезии отказался от вызвавших массовые протесты планов внести поправки в законодательство о региональных выборах, сообщает в четверг Associated Press.

Агентство поясняет, что эта реформа, в частности, была выгодна семье президента страны Джоко Видодо.

"Пересмотр закона о региональных выборах не может быть осуществлен", - сказал заместитель спикера индонезийского парламента Суфми Даско Ахмад.

Парламент назначил на четверг чрезвычайное заседание для ратификации поправок, которые предполагали, что кандидатам на региональных выборах на момент вступления в должность должно быть не менее 30 лет.

Действующее законодательство предусматривает, что кандидату даже на момент выдвижения должно быть не менее 30 лет, а не на момент инаугурации.

Агентство поясняет, что эти поправки могли позволить 29-летнему Кэсангу Пангарепу, младшему сыну президента Индонезии, участвовать в губернаторских выборах.

Вынесение на рассмотрение этих поправок вызвало массовые протесты в столице и других городах Индонезии. Протестующие выступили с требованием отказаться от поправок и не допустить усиления политического влияния семьи Видодо.

Жители Джакарты в четверг собрались у здания парламента, где сломали часть заграждений. Они также забросали камнями полицейских. Стражи порядка в ответ применили слезоточивый газ и водометы.

Ранее Верховный суд Индонезии уже делал исключение для старшего сына Видодо, избранного вице-президента Гибрана Ракабуминга Раки, который баллотировался на этот пост в 36 лет, в то время как по закону кандидату должно быть как минимум 40 лет.

Видодо покидает свой пост в октябре. Это был его второй президентский срок. По законам страны, он не имеет права баллотироваться вновь.

Граждане Индонезии на всеобщих выборах в феврале этого года избрали министра обороны Прабово Субианто новым президентом.