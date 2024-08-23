Спецслужбы Казахстана и РФ ликвидировали канал поставки наркотиков из Афганистана

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Международный канал поставки афганских наркотиков ликвидировали спецслужбы Казахстана и России, сообщила пресс-служба комитета нацбезопасности (КНБ) республики.

"Комитетом национальной безопасности во взаимодействии с российскими партнерами ликвидирован канал контрабанды афганских наркотиков по так называемому "Северному маршруту", - говорится в распространенном в пятницу сообщении.

В КНБ сообщили, что в августе в одном из приграничных районов России при проведении наркосделки были задержаны двое участников международной наркогруппы.

"В ходе обыска у них изъято около 50 кг гашиша, стоимость которого на "черном рынке" могла составить порядка 500 тысяч долларов США", - отмечается в сообщении.

По данному факту проводится расследование.