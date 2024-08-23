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Израильские военные продолжают бои в центре и на юге сектора Газа

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за минувшие сутки ликвидировала десятки вражеских бойцов в центральной и южной части сектора Газа, говорится в заявлении в телеграм-канале израильских вооруженных сил.

В частности, боевые действия продолжались на окраинах Дейр-эль-Балаха, южнее в районе Хан-Юниса и в Рафахе. Военные атаковали в том числе места, из которых на прошлой неделе запускали ракеты по южному Израилю.

Вместе с тем израильская авиация нанесла удары по 30 целям в секторе Газа, включая огневые точки врага, склады с оружием и площадки для запуска ракет.

Кроме того, израильская авиация разбомбила на юге Ливана в районе деревни Тайр-Харфа группу неприятеля, собиравшуюся нанести по Израилю удар реактивными снарядами. Израильская артиллерия также обстреливала цели у города Шебаа на юго-востоке Ливана.

7 октября 2023 года радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ ЦАХАЛ начала военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.

Израиль ХАМАС ЦАХАЛ Дейр-эль-Балах Рафах сектор Газа
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