Британский премьер намерен объявить о предстоящем ухудшении ситуации в стране

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Ким Стармер планирует во вторник предупредить население о том, что условия жизни в стране могут ухудшиться, пишет The Telegraph, приводя выдержки из предстоящей речи главы правительства.

"Сэр Кир Стармер скажет, что он будет честен "в отношении выбора, с которым мы сталкиваемся, и того, насколько трудным он будет", и добавит: "Честно говоря, ситуация ухудшится, прежде чем мы ее исправим", - говорится в публикации.

Он отметит, что будет вынужден прибегнуть к "непопулярным решениям", поскольку "гниль глубоко в сердце" Британии.

"Я не буду уклоняться от принятия непопулярных решений сейчас, если это будет правильно для страны в долгосрочной перспективе. Вот что значит правительство, состоящее на службе", - заявит премьер-министр.

По его словам, "если мы не предпримем жестких действий по всем направлениям, мы не сможем укрепить основы страны так, как нам нужно".

Стармер пояснит, что унаследовал "не только экономическую, но и социальную черную дыру".

Издание напоминает, что премьер-министр неоднократно обещал, что не будет повышать налоги для "трудящихся": НДС, подоходный налог или национальное страхование.

"Но его неспособность исключить повышение других налогов привела к тому, что Казначейство планирует увеличить налоги, такие, как налог на прирост капитала и налог на наследство, а также возможно, налог на предприятия", - пишет The Telegraph.