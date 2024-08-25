Баку запретил въезд голосовавшим против Азербайджана депутатам ПАСЕ

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Азербайджан запретил въезд в страну депутатам Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которые голосовали против ратификации полномочий делегации республики в организации.

"Лица, проголосовавшие против азербайджанской делегации в ПАСЕ, были включены в список "нежелательных лиц". Если указанные лица прибудут в Азербайджан до восстановления мандата нашей делегации в ПАСЕ, им не будет разрешено въезжать на территорию страны", - говорится в заявлении начальника пресс-службы МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде.

Таким образом он прокомментировал критику со стороны главы делегации Германии в ПАСЕ Франка Швабе. Глава немецкой делегации обвинил Баку в нежелании оставаться членом Совета Европы и вместе с тем высказал намерение посетить международную климатическую конференцию COP29 в ноябре в Азербайджане.

"Высказывания Франка Швабе, имя которого фигурирует в ряде случаев коррупции, темных деловых связях, об Азербайджане и руководстве страны демонстрируют, насколько этот человек является предвзятым, фальшивым и лицемерным политиком", - подчеркнул Гаджизаде.

По его словам, Швабе хорошо известно, что единственная причина, по которой представителей ПАСЕ не пригласили наблюдать за выборами в парламент (1 сентября - ИФ), заключается в том, что, несмотря на обещания на политическом уровне, данные Азербайджану, в том числе официальными лицами Германии, мандат азербайджанской делегации до сих пор не восстановлен.

"Выражая озабоченность азербайджано-российскими отношениями, Швабе было бы уместно поговорить о людях в Германии и ПАСЕ, которые сотрудничают с Россией и даже сегодня тесно сотрудничают с российской компанией Газпром", - добавил он.

Гаджизаде подчеркнул, что Азербайджан привержен принятым на международном уровне обязательствам, хорошо их понимает. "Однако мы еще раз подчеркиваем, что эти обязательства не могут быть реализованы только на основе односторонних и двойных стандартов, а злоупотребление ими и применение предвзятых подходов к нашей стране недопустимы", - отметил представитель азербайджанского МИД.

Делегация Азербайджана приостановила работу в ПАСЕ в конце января в знак протеста против оспаривания ее полномочий. Баку обвинил организацию в расизме, азербайджанофобии и исламофобии. До этого ПАСЕ отказалась утвердить полномочия азербайджанской делегации.