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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 15:28

Эрдоган поблагодарил РФ и Азербайджан за самолеты для тушения лесных пожаров

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье выразил благодарность российскому руководству за предоставление самолетов-амфибий в целях помощи по тушению лесных пожаров.

"Благодарю российского президента Путина за то, что он в свое время направил нам самолеты-амфибии, с помощью них нам было легче справиться с локализацией пожаров", - заявил Эрдоган в городе Ахлат после заседания кабинета министров. Трансляцию вел телеканал TRT World.

Турецкий лидер также выразил благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за аналогичную помощь.

Несколько дней назад турецкие СМИ сообщили, что пожарные службы локализовали большинство природных пожаров на западе страны.

Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч заявил, что 22 человека были задержаны по подозрению в причастности к возгораниям, передают турецкие СМИ.

Лесные пожары вспыхнули ранее в августе в провинциях Чанаккале, Болу, Измир и Маниса. Позднее огонь распространился на провинции Ушак, Айдын и Мугла.

Турция Реджеп Тайип Эрдоган лесные пожары Россия Азербайджан
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