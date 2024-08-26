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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 22:35

Китайский ЦБ начал стресс-тестирование банков для избежания кризиса на рынке облигаций

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) начал стресс-тестирование финансовых организаций для оценки их устойчивости к волатильности на рынке облигаций. Об этом Bloomberg со ссылкой на китайскую газету Financial News, выпускаемую при поддержке ЦБ.

Регулятор опасается, что ралли может вызвать дисбаланс на рынке долгосрочных госбондов. При этом он, возможно, не стремится к существенному повышению доходности бумаг.

Если доходность резко пойдет вверх, высокая концентрация капитала в облигациях может легко обернуться "паническим бегством", а это может повысить вероятность кризиса с ликвидностью и поставить под угрозу финансовую стабильность, отмечает Financial News. Фининститутам нужно быть способными выдержать сильное падение стоимости облигаций со скачком доходности вплоть до 50 базисных пунктов (б.п.), пишет издание.

Инвесторы должны быть готовы к повышенной волатильности на китайском рынке облигаций в период стресс-тестов, говорит старший стратег Australia & New Zealand Banking Group Син Чжаопэн.

По его мнению, НБК будет искать баланс между борьбой со спекулятивным перекосом рынка и обеспечением потока ликвидности для экономики.

Пекин пытается охладить рынок облигаций с помощью ряда мер, в том числе за счет продажи части бумаг госбанками, однако центробанк не намерен запрещать легитимные инвестиции в госбумаги или торговлю ими, отмечает Bloomberg.

Доходность 10-летних китайских гособлигаций в понедельник растет на 3 б.п., до 2,17% годовых. Ранее в августе она опускалась до рекордно низких 2,12%.

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