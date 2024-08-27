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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 16:38

Столтенберг по запросу Киева созывает на 28 августа встречу Совета НАТО-Украина

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Заседание Совета НАТО-Украина пройдет в среду по запросу украинской стороны, сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя альянса Фарах Дахлаллу.

"Генсек НАТО Йенс Столтенберг созывает встречу Совета НАТО-Украина по просьбе Киева", - отмечает агентство.

"Ожидается, что украинский министр обороны Рустем Умеров на встрече в видеоформате проинформирует союзников о ситуации на поле боя и о первостепенных потребностях Украины", - приводит Bloomberg выдержки из заявления Дахлаллы.

Она подчеркнула, что союзники по Североатлантическому альянсу привержены задаче обеспечить дальнейшую поддержку Украины в области обороны.

Йенс Столтенберг НАТО Украина
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